Павильон "Космос" на ВДНХ откроется весной

Павильон "Космос" на ВДНХ после реконструкции откроется предстоящей весной. Об этом в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, отреставрированный павильон откроет свои двери для посетителей в марте этого года.
- Мы восстановили декор, уникальный стеклянный купол, вернули на место золотую люстру в виде Кремлевской звезды, - написал глава города.
Собянин добавил, что сейчас идут последние приготовления к открытию павильона.
В марте откроем павильон "Космос" на #ВДНХ. В нем проведена громадная работа. Здание спасено. Мы восстановили декор, уникальный стеклянный купол, вернули на место золотую люстру в виде Кремлевской звезды. Сейчас идут последние приготовления к открытию. pic.twitter.com/BmcfWZzaam— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 января 2018 г.