Павильон "Космос" на ВДНХ откроется весной

Павильон "Космос" на ВДНХ после реконструкции откроется предстоящей весной. Об этом в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, отреставрированный павильон откроет свои двери для посетителей в марте этого года.

- Мы восстановили декор, уникальный стеклянный купол, вернули на место золотую люстру в виде Кремлевской звезды, - написал глава города.

Собянин добавил, что сейчас идут последние приготовления к открытию павильона.