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05.01.2018 17:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Возбуждено дело по гибели балалаечника из ансамбля Надежды Бабкиной

Столичные следователи расследуют гибель музыканта-балалаечника Дмитрия Калинина ансамбля "Русская песня" Надежды Бабкиной, передает РИА Новости со ссылкой на свои источники. Тело мужчины с колотыми ранами было обнаружено у железнодорожных путей.

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"По версии следствия, 30 декабря 2017 года около железнодорожных путей вблизи Хомутовского тупика в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1976 года рождения с телесными повреждениями в виде двух колото-резаных ранений", - уточнила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство", устанавливаются обстоятельства случившейся трагедии.

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