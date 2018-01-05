В Приморье тепловоз сбил двух девушек

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту травмирования двух девушек на железной дороге. Одна из них скончалась.

Как сообщила в пятницу пресс-служба следственного органа, 4 января примерно в 22 часа по местному времени управлявший тепловозом машинист не смог предотвратить наезд на двух пятнадцатилетних девушек, которые шли по железнодорожным путям в районе станции Сахзавод Уссурийского городского округа.

"В результате наезда одна из девушек смертельно травмирована, другая госпитализирована в лечебное учреждение с телесными повреждениями", - отмечено в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время проводится комплекс следственных действий, необходимых для установления обстоятельств произошедшего.