В Удмуртии двух чиновников миндортранса осудили за взятки

В Удмуртии осудили двух чиновников министерства транспорта и дорожного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

44-летнего бывшего начальника сектора организации и контроля перевозок пассажиров и багажа легковым такси обвиняли по статье 290 УК России ("Получение взятки"), а 34-летнего экс-заместителя начальника отдела контроля в области сохранности автодорог и 45-летнего предпринимателя по пункту "а" части 3 статьи 291.1 УК России ("Посредничество во взяточничестве").

Первый из них ежемесячно через своего коллегу и предпринимателя получал взятки от бизнесменов, работающих в компаниях такси. За это он обещал оказывать покровительство в делах и ускорять время выдачи разрешений на работу. Общая сумма вознаграждений превысила 600 тысяч рублей.

1 февраля 2017 года обоих чиновников и бизнесмена после получения очередной взятки задержали. Суд назначил бывшему начальнику сектора - 7,5 года лишения свободы и штраф 700 тысяч рублей, его коллеге - 5,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и штраф 224 тысячи, предпринимателю - 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и штрафом в 168 тысяч рублей.