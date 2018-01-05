Новости

Во Франции во время учений на реке Сена пропала женщина-водолаз 19:04
МОК даст ответ по списку российских олимпийцев 8 января 18:49
Объявлен план подготовки сборной России по хоккею к Олимпиаде-2018 18:22
МИД РФ призвал к сдержанности в отношении двух Корей 18:13
Минобрнауки изменит правила целевого обучения в вузах 18:07
Возбуждено дело по гибели балалаечника из ансамбля Надежды Бабкиной 17:55
Стивен Дорфф сыграет в третьем сезоне "Настоящего детектива" 17:55
ВОЗ официально признает болезнью зависимость от компьютерных игр 17:47
Приехавшего в Париж Эрдогана встретили активистки Femen 17:41
Фото: бывшая жена Бена Аффлека "сменила пол" 17:08
В Риме могут закрыть любимое кафе Андерсена и Гоголя 16:54
Пушков высмеял слова Порошенко об "окончательном прощании" с РФ 16:50
Названа дата выхода финального сезона "Игры престолов" 16:45
В Мексике на дне озера нашли древнюю модель Вселенной 16:37
Видео: На Багамах мальчика атаковали четыре акулы 16:34
Павильон "Космос" на ВДНХ откроется весной 16:25
Судебный процесс над мэром Рима назначен на 21 июня 16:11
В египетском Луксоре упал воздушный шар 15:41
В Финляндии снегопад оставил без света больше 2000 домохозяйств 15:36
В Удмуртии двух чиновников миндортранса осудили за взятки 15:30
Устюгов может сняться с "Тур де Ски" из-за повреждения спины 15:29
Новую версию бомбардировщика Ту-160 поднимут в воздух раньше срока 15:29
В Венеции установят видеокамеры и лазерные датчики для контроля турпотока 15:24
В России усилен госнадзор за работодателями 15:20
Дело о ДТП в Югре с 10 жертвами передано в центральный аппарат СК 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Главные научные события 2018 года
Главные научные события 2018 года
05.01.2018 15:29
Рубрика: Спорт

Устюгов может сняться с "Тур де Ски" из-за повреждения спины

Текст: Илья Соболев

Россиянин Сергей Устюгов может досрочно завершить участие в престижной лыжной многодневке "Тур де Ски". Виной тому - повреждение спины, которое Устюгов получил во время масс-старта свободным стилем в немецком Оберсдорфе. По ходу гонки образовалось несколько завалов, избежать которых не удалось ни одному российскому лыжнику.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Лыжник Евгений Белов выиграл гонку на турнире в Швеции
Фото: Александр Шеметов/РИА Новости
Вяльбе: МОК аннулировал результаты еще четверых российских лыжников

"Вчерашняя гонка была скорее лотереей. Судьба "Тур де Ски" решена - Дарио Колонья будет победителем. Что касается Сергея, одно из его падений было болезненным для спины. Сегодня он работает по облегченной программе. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Но полной уверенности, что он завтра выйдет на старт, нет. Необходимо оценить степень серьезности повреждения. Это не перелом, мышечная травма, но рисковать мы не собираемся в любом случае", - цитирует тренера Маркуса Крамера NRK.

Напомним, масс-старт Устюгов закончил 28-м. В общем зачете он занимает вторую строчку, оставая от Колоньи почти на минуту. Следующий этап "Тур де Ски" пройдет в итальянском Валь-де Фиемм. Это будет очередной масс-старт, но уже классическим стилем.

Главное сегодня

Пушков высмеял слова Порошенко об "окончательном прощании" с РФ
В Грузии Саакашвили заочно приговорили к трем годам тюрьмы
ФБР инициировало расследование в отношении "Фонда семьи Клинтон"
Начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина
На Украине рассказали о планах взорвать российский газопровод