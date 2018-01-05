Устюгов может сняться с "Тур де Ски" из-за повреждения спины

Россиянин Сергей Устюгов может досрочно завершить участие в престижной лыжной многодневке "Тур де Ски". Виной тому - повреждение спины, которое Устюгов получил во время масс-старта свободным стилем в немецком Оберсдорфе. По ходу гонки образовалось несколько завалов, избежать которых не удалось ни одному российскому лыжнику.

"Вчерашняя гонка была скорее лотереей. Судьба "Тур де Ски" решена - Дарио Колонья будет победителем. Что касается Сергея, одно из его падений было болезненным для спины. Сегодня он работает по облегченной программе. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Но полной уверенности, что он завтра выйдет на старт, нет. Необходимо оценить степень серьезности повреждения. Это не перелом, мышечная травма, но рисковать мы не собираемся в любом случае", - цитирует тренера Маркуса Крамера NRK.

Напомним, масс-старт Устюгов закончил 28-м. В общем зачете он занимает вторую строчку, оставая от Колоньи почти на минуту. Следующий этап "Тур де Ски" пройдет в итальянском Валь-де Фиемм. Это будет очередной масс-старт, но уже классическим стилем.