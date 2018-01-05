В Финляндии снегопад оставил без света больше 2000 домохозяйств

В Финляндии больше двух тысяч домохозяйств остались без электричества из-за снегопадов.

Как сообщает РИА Новости, самая тяжелая ситуация сложилась в районе города Кухмо, где отсутствует электричество у 831 потребителя, в районе Соткамо - у 189 потребителей, в районе Ристиярви - у 230 потребителей.

Синоптики предстказывают продолжение снегопадов, поэтому энергетики ожидают, что в выходные без света могут остаться до 10 тысяч домохозяйств.

По финским законам, потребитель может требовать компенсации из-за отсутствия электричества более 12 часов. И поставщики электроэнергии уже готовятся к выплатам.

"По предварительным оценкам, отключения электроэнергии могут стоить нам 1,5 миллиона евро в качестве выплаты компенсаций потребителям. Предположить общую сумму сложно. Учитывая продолжающуюся непогоду, не исключено, что сумма компенсаций достигнет 3 миллионов евро", - отметил управляющий директор энергокомпании Loiste Хейки Юнтунен.