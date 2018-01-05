В России усилен госнадзор за работодателями

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который расширяет перечень оснований для проведения внеплановых проверок работодателей, сообщается на официальном сайте Кремля.

Полномочиями по проведению внеплановых проверок работодателей наделили инспекторов труда. Такие проверки могут проводиться в том случае, если работодатель будет уклоняться от оформления трудового договора с работником, например, путем заключения с ним гражданско-правового договора, а также если трудовой договор будет оформляться ненадлежащим образом.

Заявить о нарушениях могут юридические или физические лица. Также информация может поступить к инспекторам труда от органов государственной власти, местного самоуправления, профессиональных союзов или из средств массовой информации.

Изменения вносятся в статью 360 Трудового кодекса. Нововведения направлены на совершенствование порядка осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства, уточняется в сообщении.