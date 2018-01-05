ВОЗ официально признает болезнью зависимость от компьютерных игр

В середине 2018 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликует обновленный международный список болезней. В него впервые попадет зависимость от видео- и компьютерных игр.

"Игровое расстройство занесено в проект пересмотренной 11-й версии Международной классификации болезней (МКБ) как пример поведения игроманов, которое характеризуется нарушением контроля над игровыми процессами, увеличение приоритета играм по сравнению с другими видами деятельности, в такой мере, что игровой процесс начинает превалировать над другими интересами и повседневной деятельностью, а также продолжение или увеличение масштаба игрового процесса, несмотря на возникающие негативные последствия", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВОЗ Тарик Язаревич.

По мнению ВОЗ, для определения диагноза игрового расстройства описанная поведенческая схема должна наблюдаться у пациента как минимум в течение года.