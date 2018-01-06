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Олега Табакова пока не будут выписывать из больницы

06.01.2018, 13:30

Ближайшее время актер Олег Табаков будет находиться в больнице.

Фото: Александр Щербак/ ТАСС
СМИ: Олегу Табакову стало лучше

Как рассказал заместитель мэра Москвы Леонид Печатников, народный артист СССР находится под контролем специалистов.

- Состояние здоровья Олега Табакова под контролем врачей в Первой градской. О выписке речь пока не идет, - цитирует РИА Новости слова Печатникова.

В конце ноября появилась информация о том, что Олег Табаков был госпитализирован. Последний раз, уже в начале нынешнего года, СМИ сообщали о том, что актеру и режиссеру стало лучше.

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