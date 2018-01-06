Снегопады на востоке Китая унесли жизни 13 человек

Не менее 13 человек погибли в китайской провинции Аньхой в последние дни из-за мощных снегопадов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Снегопады обрушились на Аньхой в среду. Они уже признаны сильнейшими за последнее десятилетие. От стихии пострадали 1,06 миллиона человек, а прямой экономический ущерб составил 190 миллионов долларов. Большой урон нанесен сельскому хозяйству.

Не обошла стихия и ряд других провинций, в том числе Хэнань, Хунань и Шэньси. Там снегопады и ледяные дожди также причинили значительный ущерб.

Ранее метеорологи повысили с желтого до оранжевого уровень опасности из-за непогоды в ряде центральных и восточных провинций КНР.