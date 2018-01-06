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Создателя фильмов про Джеймса Бонда обвинили в изнасиловании

Новость 06.01.2018, 16:57 | Текст: Олег Усков

64-летнего канадско-американского режиссера, сценариста и продюсера, двукратного обладателя "Оскара" Пола Хаггиса обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Как сообщает Associated Press, против Хаггиса выдвинули гражданские иски, рассказав о нежелательной половой активности со стороны кинодела, четыре женщины.

Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP
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Имя одной из предполагаемых жертв известно - Хэли Брист. Как только информация об иске Брист просочилась в СМИ, нашлись и остальные потерпевшие. Предпочитающие сохранить анонимность - "из опасений мести".

Уточнено, что поползновения и преследования со стороны Хаггиса имели место с 1996 по 2015 годы. В частности, по словам одной из возможных жертв, Хаггис над ней надругался двадцать лет назад у себя в офисе. Тогда они вместе работали над телешоу, где "хищник" выступал продюсером. Сначала он надругался над подчиненной  орально, после чего бросил на пол и изнасиловал более традиционным методом.

В полицию несчастная не пошла тогда по классической причине - боясь, что скандал помешает ее карьере.

Представитель режиссера выступила с заявлением, в котором заклеймила Брист шантажисткой, вымогающей у его клиента, который, несомненно, ни в чем не виновен и "никого не насиловал", девять миллионов долларов. Уже известно, что адвокаты Хаггиса в пятницу выдвинули встречный иск. 

Пол Хаггис родился в 1953 году в Лондоне, Онтарио, Канада. Вдохновляясь Годаром и Хичкоком, в середине семидесятых начал карьеру на ТВ. Поработав, в частности, на сериалах "Лодка любви", "Строго на юг", "Закон Лос-Анджелеса", "Крутой Уокер: правосудие по-техасски".

Особого уважения Хаггис добился спортивной драмой "Малышка на миллион" (2004), к которой написал сценарий на основе рассказов тренера по боксу Джерри Бойда. Клинт Иствуд сыграл в ленте главную мужскую роль и выступил режиссером. В итоге лента получила четыре "Оскара", в том числе за "Лучший фильм".

Фото: twitter.com/Independent
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Следующая картина Хаггиса, драма "Столкновение" (2004), где он был режиссером, сценаристом, продюсером и композитором, получила три "Оскара" ("Лучший фильм", "Лучший монтаж", "Лучший оригинальный сценарий") и три номинации.

При этом Хаггис стал первым человеком в индустрии, создавшим сценарии к двум лучшим "оскаровским" фильмам года подряд.

Плюс на его счету сценарии к лентам "Письма с Иводзимы" и "Флаги наших отцов", "бондовским" "Казино "Рояль" и "Квант милосердия" и картине "Терминатор: Да придёт спаситель".

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