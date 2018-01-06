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Умер молодой актер из "Стартрека"

Новость 06.01.2018, 16:25 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com/ DAILY TVSHOWBIZ HOT NEWS
Фото: youtube.com/ DAILY TVSHOWBIZ HOT NEWS

Американский актер и музыкант Джон Пол Стюер скончался в Портленде, штат Орегон, в возрасте 33 лет. Как сообщает The Independent, Стюер умер 1 января. 

Члены группы P.R.O.B.L.E.M.S, с которой в последнее время выступал Джон, подтвердили прессе информацию о его смерти. Причина не озвучена.

Стюер родился в 1984 году Калифорнии. На экранах дебютировал уже в 1989-м - в средней руки "семейном" ситкоме "День за днем". Следующая роль - эпизод сериала "Звездный путь: Следующее поколение", где Джон сыграл Александра Роженко, сына клингона Ворфа, офицера Звездного флота. ("Экзотичные" ФИО объясняются тем, что Ворф - сирота, воспитанный в человеческой семье выходцев из Минска) 

Среди других работ: фантастическая драма "Опоздавшие к обеду", детская спортивная комедия "Меленькие гиганты", сериал "Чудесные годы". Самая известная роль - Квентин Келли в культовой многосерийной комедии "Грейс в огне".

После нее Стюер, которому было девять, завязал с кино и, как достаточно вырос, занялся бизнесом - открыл веганский ресторан.

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