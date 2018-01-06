Умер молодой актер из "Стартрека"
Американский актер и музыкант Джон Пол Стюер скончался в Портленде, штат Орегон, в возрасте 33 лет. Как сообщает The Independent, Стюер умер 1 января.
Члены группы P.R.O.B.L.E.M.S, с которой в последнее время выступал Джон, подтвердили прессе информацию о его смерти. Причина не озвучена.
Стюер родился в 1984 году Калифорнии. На экранах дебютировал уже в 1989-м - в средней руки "семейном" ситкоме "День за днем". Следующая роль - эпизод сериала "Звездный путь: Следующее поколение", где Джон сыграл Александра Роженко, сына клингона Ворфа, офицера Звездного флота. ("Экзотичные" ФИО объясняются тем, что Ворф - сирота, воспитанный в человеческой семье выходцев из Минска)
Jon Paul Steuer Facts: 'Star Trek' Child Actor Dead At 33 #JonPaulSteuer #StarTrek #NewYear https://t.co/r4wMyhnnyG pic.twitter.com/LFUl67rsoi— Follow News (@follownews_com) 6 января 2018 г.
Среди других работ: фантастическая драма "Опоздавшие к обеду", детская спортивная комедия "Меленькие гиганты", сериал "Чудесные годы". Самая известная роль - Квентин Келли в культовой многосерийной комедии "Грейс в огне".
После нее Стюер, которому было девять, завязал с кино и, как достаточно вырос, занялся бизнесом - открыл веганский ресторан.
Grace Under Fire actor Jon Paul Steuer dies at 33 https://t.co/lHLoYvfwSo pic.twitter.com/OeedCXtF9j— TV Guide (@TVGuide) 5 января 2018 г.