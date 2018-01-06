В Twitter отказались блокировать аккаунты мировых лидеров

В целях поддержания глобального диалога социальная сеть Twitter не будет блокировать аккаунты мировых лидеров из-за спорных твитов. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении компании.

"Если мы будем блокировать аккаунты мировых лидеров или удалять их сообщения, вызывающие критику, это лишит людей доступа к важной информации", - пояснили в Twitter. В компании отметили, что ее задача - способствовать глобальному диалогу, а избранные руководители государств играют ключевую роль в этом диалоге, учитывая их положение в обществе.

Соцсеть неоднократно подвергалась критике за бездействие в отношении твитов президента США Дональда Трампа. По мнению части пользователей, некоторые сообщения хозяина Белого дома нарушают правила пользования Twitter.