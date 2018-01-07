Новости
Ковальчук возглавил гонку бомбардиров КХЛ
19:42
Еще один рейс из Нью-Йорка вылетет в Москву в восемь вечера
19:31
В Красноярске выставили на продажу марку за три миллиона
19:31
Кадыров призвал Европу остановить "вероломство США"
19:25
Под Смоленском столкнулись двенадцать автомобилей
19:20
Швейцарец Колонья в четвертый раз выиграл многодневку "Тур де Ски"
19:17
Названа причина смерти 70-летней французской певицы Франс Галль
19:11
Австрийский эксперт: В союзе с Россией Европа была бы непобедимой
19:03
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе КМ
18:59
В России в 2017 году сократилось количество экономических преступлений
18:57
Клинцевич: Заявления об оккупации Украины СССР рассчитаны на молодежь
18:35
Американские кинокритики назвали лучший фильм 2017 года
18:35
СМИ: Олегу Табакову опять стало хуже, состояние актера - тяжелое
18:15
Британские спецслужбы вернули на работу уволенных сотрудников
18:05
Названы лучшие неамериканские хорроры 2017 года
17:45
В Рождество в Вологде прошел фестиваль вертепных театров
17:45
Песков рассказал про церкви, где крестили родителей Путина
17:43
Патриарх провел рождественский сеанс связи с космонавтами
17:33
Скончался пострадавший при взрыве у метро в Стокгольме
17:22
Затворы петербургской дамбы закрыли из-за угрозы наводнения
16:49
Задержанные в США из-за непогоды российские самолеты прибыли в Москву
16:40
СМИ: Британию массово покидают ученые с гражданством стран-членов ЕС
16:39
В Совфеде назвали "беспределом" иск ЕС из-за запрета импорта свинины
16:14
В Швеции от взрыва гранаты возле метро пострадали два человека
16:03
В Госдуме предложили вернуть РФ пол-Украины после слов об "оккупации"
15:56
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Рабочая неделя начнется с морозов по всей России
Запад оценил применение РФ в Сирии ракеты "шока и трепета" Х-101
Чулпан Хаматова читает стихотворение Пастернака "Рождественская звезда"
07.01.2018
17:50
Рубрика:
Культура
Чулпан Хаматова читает стихотворение Пастернака "Рождественская звезда"
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