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Рубрика: Экономика

Между Москвой и Нью-Йорком отменено несколько авиарейсов

"Аэрофлот" сообщил об отмене нескольких авиарейсов, следующих сегодня из Москвы в Нью-Йорк и в обратном направлении. Это связано с уменьшением пропускной способности в аэропорту имени Джона Кеннеди.

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Из-за ограничения прием самолетов, которая действовала ранее, в воздушной гавани возникла необходимость обслужить пассажиров накопившихся отбывающих рейсов.

"Аэрофлот" вынужден отменить рейсы SU100/SU101 Москва - Нью-Йорк - Москва, SU102/SU103 Москва - Нью-Йорк - Москва, Рейс SU123 Нью-Йорк - Москва, передает ТАСС.

Ранее вылеты в Нью-Йорк из московского аэропорта Шереметьево задерживались в связи с приостановкой работы аэропорта имени Джона Кеннеди из-за снегопада.

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