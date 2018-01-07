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Названы лучшие неамериканские хорроры 2017 года

Новость 07.01.2018, 17:45 | Текст: Генри Достоевский
Кадр из фильма "Дочери танца". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Дочери танца". Фото: kinopoisk.ru

Уважаемый профильный ресурс Bloody Disgusting представил список 10 лучших неамериканских хорроров ушедшего года. С которым мы настоятельно рекомендуем ознакомиться всем поклонникам жанра.

В рейтинг вошли картины, которые по тем или иным причинам прошли мимо зрителя, но представляющие, тем не менее, определенную самобытность. Стоит отметить, что некоторые фильмы датируются даже 2015 годом, но вышли в прокат в США лишь в 2017-м.

"Домохозяйка" / Housewife - режиссер Джан Эвренол, Турция ("абсурдно-лихорадочный сон, который желает и одновременно отказывается быть расшифрованным", "затрагивает такие темы, как жестокое обращение с детьми и подавленные психологические травмы");

"Вероника" / Veronica - режиссеры Карлос Альгара, Алехандро Мартинез Бельтран, Мексика ("Вероника" полна сюрпризов и в ней нет ничего, что можно было бы считать однозначным");

"Лес потерянных душ" / The Forest of Lost Souls - режиссер Хосе Педро Лопес, Португалия ("он словно создан Феллини и Тарантино");

Фото: twitter.com/TheAlienistTNT
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"Дочери танца" / The Lure - режиссер Агнешка Смочинска, Польша ("Это музыкальный хоррор о русалках-убийцах, так что прекращайте читать и бегите смотреть", "это самый сбрендивший хоррор 2017 года, но при этом невероятно красивый");

"Варварская Мексика II" / Mexico Barbaro II - режиссеры: Диего Коэн, Карлос Мелендес и т.д., Мексика ("Антология содержит восемь короткометражек, ни одна из которых не дает осечек");

"Ад" / Cold Hell - Штефан Руцовицки, Германия ("Вспомните бой из "Убить Билла" между Невестой и Вернитой Грин, только представьте все в разы интенсивней");

"Спасение" / Salvation - режиссер Денис Кастро, Испания ("интересно тем, что показывает, как люди стараются выжить совершенно разными способами, при этом картина делает это деликатно, красиво и страшно одновременно");

"Данур: я вижу призраков" / Danur: I Can See Ghosts - режиссер Ави Сурьяди, Индонезия ("Данур" рассказывает многое малыми средствами, добавляя удивительно простой истории совершенно макабрические повороты");

Badoet - режиссер Ави Сурьяди, Индонезия ("Он настолько страшный, что даже Джон Уэйн Гейси испугался бы такого фильма");

"У нас есть мясо" - Эмилиано Роша Минтер, Мексика, Франция ("это весьма тревожный, тяжелый эксперимент, но оно того стоит", "представьте себе мексикано-французскую версию "Сербского фильма").

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