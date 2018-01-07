Больше 10 тысяч древних артефактов нашли в центре Москвы

Во время работ по благоустройству в центре Москвы по программе "Моя улица" было обнаружено больше 10 тысяч исторических находок за два года. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Любопытный факт: за 2 года работ на центральных улицах мы нашли больше 10 тысяч артефактов. Только на Биржевой площади собрали полтысячи предметов, самые ранние из которых - XII века. А на Петровке, Сретенке, Волхонке, еще кое-где сохранили куски исторической брусчатки", - написал градоначальник.

Археологи следят за благоустройством московских улиц и работами по строительству в постоянном режиме. К примеру, в июне прошлого года при создании парка "Зарядье" были обнаружены кремниевые топоры бронзового века.

"Моя улица", напомним, масштабная программа благоустройства, в рамках которой за последние годы новый облик получили сотни столичных улиц, переулков и площадей, преимущественно в центре города.