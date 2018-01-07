МЧС предупредило москвичей о гололеде и мокром снеге

Управления МЧС по Москве и Московской области опубликовали экстренные предупреждения о неблагоприятных погодных условиях. В ведомствах ожидают усиления ветра, осадков виде дождя и мокрого снега, наступления минусовых температур и образования сильной гололедицы.

Согласно сообщениям, прогнозируются два этапа непогоды. Первый ожидается с 16 часов 7 января до 02 часов 8 января. Помимо снега и гололеда предполагается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с. Непогода накроет Москву и Подмосковье с северо-западных районов.

"Утром 8 января в связи с подходом новой циклонической ложбины с северо-запада ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 м/с, осадки в виде снега и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололедица. Явления сохранятся в течение суток 8 января", - предупреждают в МЧС.

Спасатели рекомендуют в случае непогоды быть максимально осторожными и внимательными, особенно это касается водителей - следует избегать неожиданных маневров, соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию. Парковать машины лучше в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходом тоже стоит быть внимательными, особенно при гололеде, а при движении по краю проезжей части следует обозначать себя светоотражающими элементами.