Под Смоленском столкнулись двенадцать автомобилей

Три человека получили травмы при столкновении 12 автомобилей в Смоленской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном УМВД.

Массовое ДТП, по данным правоохранителей, произошло на 355-м километре автодороги М1 в Кардымовском районе, где столкнулись 12 машин. Как уточнили в МВД, все транспортные средства получили механические повреждения.

- Трое человек были доставлены в больницу, но они не госпитализированы, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за наледи на дороге, однако официальная причина случившегося пока не установлена.

Как уточнили в МВД, около 17.00 на 363-м километре автодороги "Москва-Минск" в районе деревни Зайцево Смоленской области произошло еще одно серьезное дорожно-транспортное происшествие. При столкновении выехавшего на "встречку" автомобиля ВАЗ - 2105 и Toyota Land Cruiser водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте.