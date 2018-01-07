В Красноярске нетрезвый хулиган пытался поджечь отделение полиции

В ночь на Рождество задержанный житель краевого центра пытался устроить пожар в отделе полиции №10 МУ МВД России "Красноярское".

Накануне его доставили в отделение патрульные - мужчина дебоширил на улице. Около 04.00 дежурные полицейские обнаружили на первом этаже здания возгорание и сильное задымление.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Красноярскому краю, в это время на службе в отделе находились девять сотрудников, которые через 20 минут потушили огонь.

В результате инцидента пострадавших нет, служебная документация не пострадала. По факту поджога возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога).