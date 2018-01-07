Кадыров призвал Европу остановить "вероломство США"

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров призвал страны Европы вместе с Россией остановить военное безумство США. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

По его мнению, руководство США "направили свои щупальца зла" по нескольким направлениям: поддержали оппозиционные силы в Сирии, признали Иерусалим столицей Израиля и спровоцировали гражданскую войну в Иране. Кроме того, их действия направлены по отношению к политике Украины, Грузии, Ираку и Ливии.

- Америка уже не скрывается, действует открыто, нагло, неся свою "демократию" кровью и огнем. США диктует свои правила богатым нефтью мусульманским странам, абсолютно понятно их желание владеть через смерть миллионов людей природными богатствами, - заявил Кадыров.

Он отметил, что своими дейтвиями власти Соединненных штатов Америки дескредитируют религию, государственный строй и мировой порядок.

Кадыров призвал европейских партнеров объединиться и совместно "выступить единым фронтом против вероломства, иначе все больше стран будут ввергнуты в хаос, в том числе и европейские".