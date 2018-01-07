Бастрыкин взял на контроль проверку смерти пациентки в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил соответствующему подразделению центрального аппарата СК РФ проконтролировать ход проведения доследственной проверки по факту смерти женщины 1937 года рождения в одной из петербургских больниц.

Как сообщается на сайте ведомства, трагедия произошла 5 января в Красносельском районе. Днем пожилой женщине стало плохо, и внук отвез ее в больницу. По его словам, они провели в приемном покое около трех часов, а после пенсионерку отправили в неврологическое отделение. Однако там ей стало только хуже. Внук заявил, что с двух до семи часов пополудни к ним не подошел ни один врач. В итоге женщина скончалась.

- С 14 до 19 часов к нам не подошел ни один врач, - рассказал внук.

После долгого ожидания ему пришлось уйти из больницы. Вскоре ему сообщили, что пациентка скончалась.

- По распространившимся в открытых информационных источниках сведениям, она могла наступить вследствие отсутствия должного внимания со стороны медицинского персонала больницы и несвоевременного оказания экстренной помощи, - отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Представители центрального аппарата должны не только проконтролировать ход проверки, но и принять меры для установления всех обстоятельств случившегося для принятия объективного решения о возбуждении уголовного дела.