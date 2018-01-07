Затворы петербургской дамбы закрыли из-за угрозы наводнения

Затворы петербургской дамбы закрыли из-за прогноза возможного подъема уровня воды до опасных значений. Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, такое решение было принято спасателями совместно с дирекцией Комплекса защитных сооружений на основе данных Гидрометцентра.

На дамбе закрыты все без исключения затворы - не только судопропускные, но и водопропускные. Впрочем, некоторые из них могут снова открыть, если стихнет ветер и погода улучшится. Пока же корабли не могут добраться до петербургского порта.

Помимо погодных условий также приходится учитывать интенсивность нагонной волны, уровень поступления вод в Неву из Ладожского озера, и как следствие, подъем уровня Невской губы при закрытых затворах КЗС.