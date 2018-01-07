Новости

Веснина и Макарова с побед начали выступление на турнире в Сиднее 11:42
В Красноярске нетрезвый хулиган пытался поджечь отделение полиции 11:40
"Сантос" не устроило предложение "Спартака" по защитнику Вериссимо 11:37
В Беларуси утверждены тарифы на ЖКУ для населения на 2018 год 11:31
Водолазы Северного флота поднимут самолет Героя Советского Союза 11:30
Имя Мухаммед вошло в тройку самых популярных имен новорожденных в Австрии 11:25
В Германии начались консультации по созданию коалиционного правительства 11:08
Под Самарой рыбак вмерз в лед и погиб 11:05
Определены самые популярные авто в российских городах-миллионниках 11:05
Дмитрий Медведев поздравил патриарха Кирилла с Рождеством 11:02
Спецпрокурор США узнал о встрече Иванки Трамп и Весельницкой в лифте‍ 10:48
В Дагестане неизвестные убили имама сельской мечети 10:45
На Урале мужчина из ревности сжег дорогой автомобиль соперника 10:44
В зоопарке Новосибирска пумы впервые за пять лет стали родителями 10:35
В колонии строгого режима под Якутском произошел пожар 10:34
Скончалась известный психолог и педагог Нина Талызина 10:26
"Аэрофлот" отменил рейсы в Нью-Йорк из-за ситуации в США 10:20
Судостроители обвинили Киев в нежелании продавать крейсер "Украина" 10:13
СМИ: ВТО рассматривает требование ЕС ввести санкции против России 10:00
Актера из "Игры престолов" выгнали из бара в Нью-Йорке за дебош 09:40
Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством 09:23
Росздравнадзор усилит контроль за работой медицинских организаций 09:03
В Мексике убили начальника одного из отделов полиции 08:26
Самолет JetBlue вернулся в Бостон из-за неприятного запаха в салоне 07:52
Два судна столкнулись у восточного побережья Китая 06:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Главные научные события 2018 года
Главные научные события 2018 года
07.01.2018 10:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале мужчина из ревности сжег дорогой автомобиль соперника

Текст: Михаил Пинкус (Свердловская область)

В Нижнем Тагиле по горячим следам задержан поджигатель дорогой иномарки. Преступление совершено на почве ревности, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.

Фото: depositphotos.com
На Урале поймали "шутника", требовавшего миллион за отказ взорвать дом

- Инцидент произошел около часа ночи во дворе дома по улице Энтузиастов, - сообщил руководитель пресс-службы полицейского главка региона Валерий Горелых. - Прибывшие по вызову полицейские обнаружили загоревшийся автомобиль BMW и чтобы спасти находившиеся по соседству с ним автомобили, сбили пламя огнетушителем из служебного УАЗа. А затем приступили к расследованию поджога.

Скоро сыщики установили, что минувшим вечером к местной жительнице приходил ее бывший супруг. Узнав, что она проводит время с другим мужчиной, ревнивец пришел в ярость и сначала ломился в квартиру, а затем решил отомстить счастливому сопернику, попалив его иномарку. Факт поджога подтверждался вещественными доказательствами, в том числе канистрой с остатками горючего вещества.

Найти тагильского Казанову не составило особого труда. Им оказался 41-летний ранее неоднократно судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков местный житель. Последний срок он поучил в 2013 году и освободился из мест лишения свободы в ноябре 2016 года. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье об умышленном поджоге, отметили в полиции.

Главное сегодня

ЦИК завершает прием документов от самовыдвиженцев в президенты
СМИ: ВТО рассматривает требование ЕС ввести санкции против России
"Аэрофлот" отменил рейсы в Нью-Йорк из-за ситуации в США
Трамп назвал условия для переговоров с лидером КНДР
Росздравнадзор усилит контроль за работой медицинских организаций