На Урале мужчина из ревности сжег дорогой автомобиль соперника

В Нижнем Тагиле по горячим следам задержан поджигатель дорогой иномарки. Преступление совершено на почве ревности, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.

- Инцидент произошел около часа ночи во дворе дома по улице Энтузиастов, - сообщил руководитель пресс-службы полицейского главка региона Валерий Горелых. - Прибывшие по вызову полицейские обнаружили загоревшийся автомобиль BMW и чтобы спасти находившиеся по соседству с ним автомобили, сбили пламя огнетушителем из служебного УАЗа. А затем приступили к расследованию поджога.

Скоро сыщики установили, что минувшим вечером к местной жительнице приходил ее бывший супруг. Узнав, что она проводит время с другим мужчиной, ревнивец пришел в ярость и сначала ломился в квартиру, а затем решил отомстить счастливому сопернику, попалив его иномарку. Факт поджога подтверждался вещественными доказательствами, в том числе канистрой с остатками горючего вещества.

Найти тагильского Казанову не составило особого труда. Им оказался 41-летний ранее неоднократно судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков местный житель. Последний срок он поучил в 2013 году и освободился из мест лишения свободы в ноябре 2016 года. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье об умышленном поджоге, отметили в полиции.