В уральском поселке объявили ЧС из-за отключения газа

В Челябинской области устраняют последствия аварии в поселке Межевой, где в мороз остались без газа более 1,3 тысяч человек. ЧС возникла в ночь на воскресенье, сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.

- В 03.30 утра по московскому времени в поселке Межевой сработал предохранительный запорный клапан на газорегуляторном пункте, принадлежащем администрации Саткинского муниципального района, - сообщил дежурный Минэнерго РФ. - Прекращено газоснабжение 1,3 тысячи абонентов. Температура воздуха в Челябинской области составляет минус 22 градуса по Цельсию.

Проводятся аварийно-восстановительные работы.