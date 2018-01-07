С начала года сотрудники МЧС спасли почти 1400 человек

Год только начался, а в министерстве по чрезвычайным ситуациям уже сообщают о своеобразных профессиональных рекордах. Учитывая особый характер ведомства, такие достижения вызывают двоякие чувства.

Дело в том, что своих "рекордов" работники МЧС добились на пожарах, в транспортных авариях и других происшествия. По данным министерства, за праздничную неделю они спасли 1374 человека. Для того, чтобы при необходимости выручить людей из критической ситуации, по всем регионам страны были заранее сформированы специальные бригады. Туда в общей сложности вошли более 61 тысячи сотрудников МЧС России и 12 тысяч единиц техники. Это позволило обеспечить безопасность на почти четырех тысячах новогодных мероприятиях. Не будь таких дежурных подразделений, последствия неосторожного обращения с огнем, ДТП и других чрезвычайных обстоятельств могли быть очень тяжелыми.

Важно и то, что на помощь профессиональным спасателям нередко приходят добровольцы. К примеру, для обеспечения безопасности людей на водных объектах Москвы в зимний период привлекают свыше тысячи специально обученных волонтеров. Для них в столице определены 97 маршрутов патрулирования вблизи наиболее опасных водоемов.

А в минувшую рождественскую ночь охраной общественного порядка в храмах, церквях и монастырях занимались более 50 тысяч сотрудников органов внутренних дел. К ним надо добавить 3,8 тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии, три с половиной тысячи работников частных охранных организаций, 10 тысяч дружинников и свыше 5,4 тысячи представителей казачества. Всего, по данным МВД, рождественские богослужения в России посетили более 2,5 миллиона человек. Празднование Рождества Христова прошло без серьезных правонарушений.