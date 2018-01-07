Швейцарец Колонья в четвертый раз выиграл многодневку "Тур де Ски"

В итальянском Валь-ди-Фьемме завершилась лыжная многодневка "Тур де Ски". В четвертый раз ее победителем стал швейцарец Дарио Колонья.

На заключительном этапе соревнований лыжники сражались в гонке преследования на 9 км свободным стилем с подъемом в гору. Колонья к этому моменту уверенно лидировал в общем зачете и поставил точку, выиграв с результатом 28:52,1.

Второе место в общем зачете "Тур де Ски" занял двукратный победитель многодневки норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, чье участие изначально вообще было под вопросов из-за астмы. А третье место занял канадец Алекс Харви.

Лучший из россиян Александр Большунов занял шестое место. Увы, не смог выйти на финальный этап победитель "Тур де Ски"-2016/17 Сергей Устюгов. Побороться за защиту титула ему помешала травма спины.