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Рубрика: В мире

СМИ: Британию массово покидают ученые с гражданством стран-членов ЕС

Текст: Александр Саможнев

В 2017 году британские вузы покинули из-за Brexit 2300 профессоров с гражданством стран-членов ЕС, сообщат газета The Independent.

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Отмечается также, что в прошлом году число европейских преподавателей, отказавшихся от работы в Великобритании, выросло на 19 процентов по сравнению с ситуацией до референдума о выходе из ЕС.

По данным Британской академии наук, в связи с выездом квалифицированных преподавателей может быть поставлен под угрозу учебный процесс. Больше всего увольнения коснулись Оксфордского университета, который покинули 230 профессоров из ЕС, значительные потери понес также Кембриджский университет (173 преподавателя) и Королевский колледж Лондона (139 ученых).

Премьер Тереза Мэй уговаривает граждан ЕС оставаться в Великобритании. Однако неясность в отношении прав иностранцев после Brexit вынуждает профессорский состав задуматься о своей судьбе. На данный момент в стране работают порядка 25400 преподавателей из стран Евросоюза.

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