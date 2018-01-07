СМИ: Британию массово покидают ученые с гражданством стран-членов ЕС

В 2017 году британские вузы покинули из-за Brexit 2300 профессоров с гражданством стран-членов ЕС, сообщат газета The Independent.

Отмечается также, что в прошлом году число европейских преподавателей, отказавшихся от работы в Великобритании, выросло на 19 процентов по сравнению с ситуацией до референдума о выходе из ЕС.

По данным Британской академии наук, в связи с выездом квалифицированных преподавателей может быть поставлен под угрозу учебный процесс. Больше всего увольнения коснулись Оксфордского университета, который покинули 230 профессоров из ЕС, значительные потери понес также Кембриджский университет (173 преподавателя) и Королевский колледж Лондона (139 ученых).

Премьер Тереза Мэй уговаривает граждан ЕС оставаться в Великобритании. Однако неясность в отношении прав иностранцев после Brexit вынуждает профессорский состав задуматься о своей судьбе. На данный момент в стране работают порядка 25400 преподавателей из стран Евросоюза.