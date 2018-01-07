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07.01.2018, 18:15
Текст: Руслан Мельников

Стратегический беспилотник США провел разведку над Донбассом

Американский беспилотник RQ-4A Global Hawk, относящийся к стратегическим летательным аппаратам, осуществил длительный разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе. Дрон при этом двигался на высоте около 16 километров.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщает Интерфакс, речь идет о многочасовом сборе разведданных. О полете разведчика-беспилотника стало известно, благодаря данным западных авиационных ресурсов. Его маршрут указывается довольно детально.

В частности, сообщается, что аппарат с бортовым номером 12-2050 поднялся в воздух с территории авиабазы Сигонелла, расположенной на Сицилии. Затем БПЛА пролетел с севера на юг возле линии разграничения, однако не пересекал ее.

В воздушное пространство Украины стратегический разведчик-беспилотник вошел со стороны Румынии, затем над территорией Кировоградской и Днепропетровской областей он долетел до Донецкой области. А находясь над Новопсковским районом Луганской области, разведывательный дрон неоднократно оказывался на расстоянии 40-50 километров от приграничных территорий Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. После этого БПЛА пролетел над Херсонской областью Украины примерно на расстоянии 100 километров от Крыма.

Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
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Стоит отметить, что RQ-4A Global Hawk может летать в течение 30 часов на высоте 15-18 километров и при этом собирать разведданные на глубину до 300 километров. Таким образом беспилотник США имел возможность вести наблюдение не только за территорией ДНР и ЛНР, но и за приграничными регионами России.

1 января стратегический беспилотник-разведчик США также осуществлял полет вдоль линии разграничения в Донбассе.

Справка "РГ"

Длина RQ-4A Global Hawk составляет более 13 метров, размах крыльев - около 35 метров. При этом взлетный вес стратегического разведчика-беспилотника - около 15 тонн.

Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

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