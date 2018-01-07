Видео: Кит "Джон Сноу" Харингтон устроил в баре пьяный дебош

31-летний английский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу, Короля Севера из титулованной фэнтези-саги "Игра престолов", вновь стал героем светских хроник, так сказать.

Согласно сообщению TMZ, "Король", будучи в изрядном подпитии и плохо держась на ногах, в минувшую пятницу начал приставать к игравшим в бильярд посетителям одного из нью-йоркских баров, мешать им, хватать за кии и что-то доказывать.

После того, как владельцы заведения попросили актера угомониться, он ненадолго вышел, но быстро вернулся и принялся за старое. В результате, как пишет портал, ссылаясь на очевидца инцидента, администрации бара пришлось прибегнуть к помощи секьюрити и выставить звезду насильно.

Что именно стало причиной недовольства "Джона Сноу" - не известно.

Ранее мы писали, как Харингтон весело подшутил над своей невестой, актрисой Роуз Лесли, положив в холодильник муляж отрубленной человеческой головы. И про всякую другую его задорную юмористику.