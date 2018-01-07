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07.01.2018, 14:30
Текст: Руслан Мельников

Запад оценил применение РФ в Сирии ракеты "шока и трепета" Х-101

Западные СМИ высоко оценили достижения России в разработке высокоточного оружия. По мнению экспертов, РФ совершила "качественный скачок" в этой области. При этом отмечается, что новейшее вооружение уже успешно применяется российскими военными в боевых условиях в Сирии.

Как пишет Strategic Culture Foundation, реорганизованные и обновленные вооруженные силы России радикально отличаются от того, что было когда-то.

Фото: LightLinAl/wikimedia.org
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В качестве примера новых возможностей российский армии приводится использование крылатой "стелс"-ракеты класса "воздух-поверхность" Х-101, которую запускают стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Как показал опыт использования Х-101 в Сирии, ракета является надежным оружием, способным вызвать у противника состояние "шока и трепета".

Издание отмечает, что диапазон применения ракеты составляет 5000 километров. При этом видеоданные, предоставленные беспилотниками, подтверждают поражение всех целей. Так, например, в 2017 году ракеты Х-101 уничтожили инфраструктуру террористов в Дейр-эз-Зоре. Также ракеты ликвидировали командные пункты и склады боевиков в провинции Хама.

В публикации подчеркивается, что полученный в Сирии опыт уже используется для создания крылатой ракеты класса "воздух-поверхность", которая является уменьшенной версией Х-101 и предназначена для вооружения дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а также Су-34, Су-30, Су-35 и Су-57. Кроме того, Strategic Culture Foundation напоминает о других эффективных российских ракетах "Калибр" и "Искандер", а также о прошедших испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

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