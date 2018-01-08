После аварии на Калужском шоссе ГИБДД попросила соблюдать дистанцию

Столичная госавтоинспекция обратилась к водителям региона с предупреждением.

"В связи с погодными условиями Госавтоинспекция просит автомобилистов при движении соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и в случае, если произошло ДТП, обозначить место происшествия соответствующими знаками и отойти в безопасное место", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ГИБДД.

Основания для обращения есть - сегодня на Калужском шоссе в районе поселка Газопровод уже столкнулись семь автомобилей. После того, как женщина-водитель совершила наезд на отбойник, два автомобиля остановились, чтобы помочь пострадавшей. Но следовавшие за ними еще четыре машины не успели вовремя затормозить, в результате чего женщина погибла.