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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После аварии на Калужском шоссе ГИБДД попросила соблюдать дистанцию

Столичная госавтоинспекция обратилась к водителям региона с предупреждением.

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"В связи с погодными условиями Госавтоинспекция просит автомобилистов при движении соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и в случае, если произошло ДТП, обозначить место происшествия соответствующими знаками и отойти в безопасное место", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ГИБДД.

Основания для обращения есть - сегодня на Калужском шоссе в районе поселка Газопровод уже столкнулись семь автомобилей. После того, как женщина-водитель совершила наезд на отбойник, два автомобиля остановились, чтобы помочь пострадавшей. Но следовавшие за ними еще четыре машины не успели вовремя затормозить, в результате чего женщина погибла.

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