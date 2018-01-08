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Ставшая "вирусной" история о добром Киану Ривзе оказалась фейком

Новость 08.01.2018, 16:40 | Текст: Олег Усков

53-летний канадо-американский актер, режиссер, музыкант и просто один из лучших людей на Земле Киану Ривз неоднократно становился живым мемом. Причем не далее как в прошлом году - в очередной раз. И некоторые из связанных с такого рода мероприятиями истории получают продолжение. О чем, в частности, поведал канал "360".

Речь идет о случае, рассказанном на днях в Facebook якобы непосредственным участником-очевидцем. Когда Ривз был столь добр и любезен, что оплатил ему и его сестре перевес багажа, поскольку им не хватало денег. В подтверждение чего было приложено фото с актером.

И вот теперь выясняется, что вся история слегка фэйк. Как сообщает канал, журналистам удалось связаться с настоящим автором снимка, сделанного еще в 2015-м, и узнать все подробности его встречи с Ривзом.

Фото: kinopoisk.ru
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Оказалось: житель бразильского муниципалитета Вотупоранг Жуниор Федерико пересекся с Киану Ривзом на рейсе Лос-Анджелес - Нью-Йорк. Но никаких финансовых любезностей с его стороны не последовало. Актер лишь был крайне учтив и согласился на селфи - не больше.

"Нет, это неправда! Мы просто сели на один самолет вместе с ним. Он за нас не платил. Мы с девушкой просто сфотографировались с ним. Мы просто оказались на одном самолете. Когда мы попросили его о фотографии, он очень вежливо согласился. На этом все и закончилось", - цитируется Жуниор.

Впрочем, легко понять, почему все "купились": Ривз давно известен своими отзывчивостью, скромностью и простотой, ставшими воистину легендарными.

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