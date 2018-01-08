"Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получил "Золотой глобус"

"Золотой глобус" как лучший драматический фильм получила картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха. Драма британского режиссера рассказывает о попытках матери добиться от полиции расследования гибели своей дочери.

Фильм также завоевал "Золотой глобус" за сценарий (Мартин Макдонах), лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд) и лучшую мужскую роль второго плана (Сэм Рокуэлл), передает РИА Новости.

В главной категории премии были также представлены "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Секретное досье" Стивена Спилберга и "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.

В Российский прокат картина выйдет первого февраля.