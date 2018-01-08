Вышел дублированный трейлер мем-хоррора "Слендермен"

Вышел дублированный трейлер худосочно-крикливого мем-хоррора "Слендермен".

Слендермен (aka Тонкий человек, Тощий человек, Палочник) - вымышленный персонаж городских легенд и интернет-мем, у которого сразу появилась небольшая армия поклонников, пытающихся доказать его существование, а сам образ худого и высокого существа, у которого нет лица и неестественно вытянуты руки, был увековечен в ряде игр, книг, сериалов, косплеев и т.д.

По задумке автора, выступающего под псевдонимом Victor Surge, который придумал историю Слендермэна, снабдив ее "фотодоказательствами", персонаж преследует и похищает детей.

Роль Слендермена исполнил в фильме двухметровый актер Хавьер Ботет ("Мумия", "Оно"), который страдает от синдрома Марфана - генетического заболевания, при котором характерен высокий рост, нездоровая худоба и гипермобильность суставов.

В остальных ролях: Джои Кинг ("Фарго"), Джулия Голден Теллис ("Дневники Кэрри"), Анналиса Бассо ("Окулус") и т.д.

За постановку отвечает Сильвен Уайт (сериалы "Сонная лощина", "Древние"), а за сценарий - Дэвид Бирк ("Она", "13 грехов") и непосредственно Виктор Сердж ("Мраморные шершни").

В центре сюжета, очевидно, окажется как раз тот самый долговязый Слендермен, которому предстоит сводить с ума подростков в небольшом городке.

В российский прокат фильм выйдет 17 мая 2018 года.