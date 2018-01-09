Британский фрегат задействован в сопровождении российских кораблей

Фрегат военно-морских сил Великобритании задействован в сопровождении российских кораблей в Северном море. Об этом ТАСС сообщил представитель британского министерства обороны.

"Фрегат Westminster сопровождает российские корабли в Северном море, - сказал собеседник агентства. - Это вся информация, которой мы располагаем на данный момент".

Напомним, в декабре британские военные сообщили, что корабль HMS St Albans сопроводил российский фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", когда тот проходил близ территориальных вод Соединенного Королевства.