Южнокорейские военные спасли в море рыбака из КНДР

Южнокорейская береговая охрана спасла в Японском море рыбака из Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.

Сломанная лодка дрейфовала в 20 морских милях к северо-западу от острова Уллындо. Береговая охрана РК обнаружила правсредство в понедельник утром.

"Соответствующие службы сейчас выясняют обстоятельства происшествия и наличие у спасенного желания вернуться на Север или остаться на Юге", - говорится в сообщении министерства.

Подобного рода инциденты регулярно происходят в районе морской границы двух стран. В последний раз такой случай произошел 20 декабря. Два жителя КНДР добрались до южнокорейских вод на лодке по Японскому морю. Перебежчики заявили, что хотят остаться в РК.