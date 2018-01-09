Центральный банк встревожен активизацией финансовых мошенников, прикрывающихся его именем. От легковерия и необдуманных действий читателей "Российской газеты" предостерегает начальник ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ильшат Янгиров.

Аферисты обещают вернуть компенсации в будущем, но заплатить за "возврат" просят немедленно. Фото: Сергей Михеев/РГ

Грабители у аппарата

Аферисты не стесняются использовать в своих криминальных целях доверие населения к государственным институтам, в том числе и к Банку России.

Их целевая аудитория - граждане, ставшие жертвами финансовых пирамид, псевдопсихологов и экстрасенсов, продавцов псевдомедицинских товаров, приборов и биодобавок.

Бывает, деятельность преступников давно пресечена правоохранительными органами - а составленные ими базы данных об обманутых гражданах продолжают гулять в Интернете. И другие мошенники берут их на вооружение.

Они звонят доверчивым людям по телефону, представляются сотрудниками Банка России и обещают выплатить компенсацию за потерянные когда-то деньги. Но чтобы получить ее, нужно заплатить комиссионный сбор или подоходный налог, налог на прибыль, банковский сбор, обязательную страховку, госпошлину, комиссию за перевод денег. Кроме того, мошенники требуют представить паспортные данные и банковские реквизиты.

Способы оплаты обычно предлагаются такие: переводы средств через платежные системы или системы переводов, перечисление средств на счета каких-либо организаций или лиц. Некоторые успевают перечислить мошенникам крупные суммы, прежде чем им придет в голову обратиться в Банк России с вопросом об обещанной компенсации.

Смс-превращение

Один из распространенных способов обмана - ложные смс-сообщения. Например, человек получает смс-сообщение о блокировке банковской карты клиента и предложение перезвонить по указанному телефону, чтобы разблокировать ее.

Текст сообщения примерно такой: "Ваша банковская карта заблокирована. Информация по телефону: +7ХХХХХХХХХХ. ЦБ РФ". Варианты подписи: "Служба безопасности ЦБ", Centrobank или другой, где упоминается Банк России.

Позвонив по указанному номеру, человек попадает не в Банк России, а прямиком к мошенникам, которые убеждают его в том, что в системе произошел серьезный сбой, предлагают подойти к ближайшему банкомату и произвести операции, которые ему укажут, или сообщить данные своей карты, чтобы ее можно было разблокировать.

Иногда мошенники от имени Банка России предлагают доверчивым гражданам оплатить услуги по перечислению им различных денежных выплат и компенсаций, якобы одобренных на государственном уровне.

Если человек выполняет эти указания, мошенники получают доступ к его банковскому счету, и с его карты списываются денежные средства.

Банк России не работает напрямую с физлицами, не блокирует их карты и не выплачивает компенсации

Конечно, никакого отношения к таким смс-оповещениям Банк России не имеет. Банк России не работает напрямую с физическими лицами, не блокирует их карты и не выплачивает гражданам никаких компенсаций.

Единственная возможность получить смс-сообщение от Банка России - направить обращение в его интернет-приемную через сайт cbr.ru.

Если при заполнении электронной формы жалобы гражданин указал номер своего мобильного телефона, ему впоследствии может прийти смс-уведомление с короткого номера 3434 с просьбой оценить качество и полноту предоставленного Банком России ответа по шкале от 1 до 5.

И в этом случае сообщение не станет для человека неожиданностью. Отправка ответного смс бесплатна.

Никаких смс-сообщений с другим содержанием Банк России гражданам не направляет.

"Письма счастья"

Еще одна схема - направление уведомлений о выплатах и компенсациях в письменном виде с использованием поддельных документов с отдельными реквизитами Банка России.

По почте на бланке с некоторыми реквизитами Банка России и, возможно, с отметкой о регистрации якобы в Министерстве юстиции Российской Федерации гражданину поступает уведомление о том, что судом принято решение о выплате компенсации за приобретение каких-либо товаров в мошеннических организациях.

В фальшивом уведомлении обычно указывают контактное лицо и номер телефона. Для большей убедительности мошенники предупреждают свою жертву о том, что в случае игнорирования письма компенсация будет национализирована (утилизирована, расформирована).

Гражданин, клюнувший на это письмо, попадает к аферистам, которые далее действуют по схеме, о которой мы сейчас вам рассказали.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/Игорь Зубков

Схема

Сыну деньги не нужны

Уже несколько лет мошенники используют одну схему, которая, несмотря на все предупреждения, продолжает работать.

Вдруг неожиданно приходит смс-сообщение от ребенка, внука или другого близкого родственника с просьбой срочно перевести деньги на указанный счет. Это, мол, избавит их от неприятностей. И ведь переводят! Вместо того чтобы позвонить и все выяснить лично.

Что делать

Сначала все проверь

Что делать, если вы не обращались в интернет-приемную Банка России и вдруг получили сообщение якобы оттуда?

Ни в коем случае не нужно на него отвечать. Даже если оно будет содержать цифры 3434 (в самых разных вариантах). И уж тем более не следует сообщать свои персональные данные и данные своей банковской карты.

Если кто-то теряет свои кровные только потому, что мошенники умело играют на уважении и доверии граждан к мегарегулятору финансового рынка - это горько вдвойне. Поэтому, прежде чем выслать деньги или сообщить незнакомцам персональную информацию, проверьте полученные сведения.

Обратитесь в интернет-приемную Банка России на его официальном сайте www.cbr.ru. Или позвоните по телефонам: 8-495-771-91-00 (круглосуточно по рабочим дням). Либо 8-800-250-40-72 (для бесплатных звонков из всех регионов России).