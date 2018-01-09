Крашенинников: Интернет занял особое место в вовлечении в терроризм

О том, как согласно новому закону будет караться деятельность религиозных фанатиков, которые сами не совершают теракты, но восхищаются деятельностью "джихадистов", в интервью "Российской газете" рассказал председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

- Если это делалось публично, неважно, перед аудиторией или в интернете, то такие действия могут квалифицироваться как пропаганда терроризма, под которой закон понимает распространение информации, направленной на формирование идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности или представления о допустимости осуществления террористической деятельности. Новым законом расширена статья 205.2 УК РФ, устанавливающая наказание за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.

Если пропаганда терроризма осуществлялась с использованием СМИ или Сети "интернет", то виновному грозит до 7 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Такие меры позволят более эффективно применять данную статью Уголовного кодекса, поскольку с развитием информационных технологий появляются новые формы вовлечения в террористическую деятельность, особое место в которых занимает именно глобальная сеть интернет.

Полностью интервью Павла Крашенинникова об усилении уголовной ответственности за преступления, связанные с терроризмом, читайте в номере "Российской газеты" от 10.01.2018.