Медведев освободил от должности замминистра образования и науки РФ

Заместитель главы министерства образования и науки РФ Людмила Огородова освобождена от должности распоряжением председателя правительства России Дмитрия Медведева. Соответствующий документ во вторник, 9 января, был подписан и размещен на сайте Кабмина.

Основанием для такого кадрового решения стал переход чиновницы на другую работу.

"Освободить Огородову Людмилу Михайловну от должности заместителя Министра образования и науки Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в тексте распоряжения.

В Минобрнауки Огородова работала с 2013 года и координировала решение вопросов, связанных с деятельностью министерства в сфере высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, а также организацию проектной деятельности.