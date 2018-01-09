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09.01.2018, 17:52
Текст: Руслан Мельников

На Западе оценили "невидимую" российскую бомбу "Дрель"

Западные СМИ впечатлены новой российской авиабомбой "Дрель".

Как сообщает британское издание The Daily Express, Россия намерена усилить свои вооруженные силы с помощью современных планирующих авиабомб, предназначенных для использования во вражеском воздушном пространстве.

Фото: Сергей Птичкин/РГ
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"Новые авиабомбы, известные под названием "Дрель", могут быть сброшены бомбардировщиком, которому не обязательно входить в воздушное пространство противника, поскольку сама бомба способна планировать на десятки километров", - пишет издание. При этом такая кассетная бомба сможет вывести из строя десяток танков.

Еще одна особенность новой 540-килограмовой бомбы с самонастраивающимися боевыми элементами заключается в том, что она практически невидима для радаров и невосприимчива к воздействию средств РЭБ.

The Daily Express отмечает, что эта авиабомба способна с высокой точностью поражать бронетехнику, радары, командные пункты и ракетные системы. "Дрель" не имеет двигателя и способна обнаруживать цель с помощью системы ГЛОНАСС. При этом бомбометание "Дрели" может осуществляться с высоты от 100 метров до 14 километров.

Предполагается, что новая бомба будет принята на вооружение уже в этом году.

Фото: Александр Елистратов/ТАСС
Фото: Александр Елистратов/ТАСС

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