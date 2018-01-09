Процесс по делу полковника Максименко начнется 11 января

Мосгорсуд 11 января начнет рассматривать дело главы управления собственной безопасности СК РФ полковника Михаила Максименко о получении взятки за освобождение криминального авторитета Итальянца, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Максименко обвиняют в получении двух взяток в особо крупном размере.

Напомним, Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и первого замруководителя ГСУ СК Москвы Дениса Никандрова арестовали в июне 2016 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. До сих пор все трое отрицают свою вину.