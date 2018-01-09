Под Белгородом опрокинулся микроавтобус с пассажирами

Микроавтобус с пассажирами первернулся в Белгородской области на трассе "Крым". Как сообщили в региональном УМВД, в ДТП пострадали шесть человек, в том числе 37-летний водитель авто.

Все обстоятельства и причины произошедшего еще предстоит выяснить в рамках административного расследования. Однако уже известно, что водитель был трезв, но "не выбрал безопасную скорость движения" и "не справился с управлением". В результате микроавтобус съехал на обочину, а потом перевернулся.

В пресс-службе областного УМВД отметили, что шестеро пострадавших были госпитализированы, врачи осмотрели всех и двоим назначили амбулаторное лечение.