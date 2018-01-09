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09.01.2018 22:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тульский футболист попал под поезд

Текст: Елена Шулепова (Тула)

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте начали доследственную проверку по факту наезда пригородного поезда на пропавшего три дня назад тульского футболиста. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает официальный сайт ведомства.

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В сообщении говорится, что ЧП произошло 6 января в 6:30 на седьмом пикете станции "Криволучье" в Туле. Дизельный поезд, следовавший маршрутом "Урванка-Черепеть", сбил 24-летнего мужчину. Полученные травмы оказались смертельными.

Ранее в соцсетях появилась информации о пропаже бывшего футболиста тульского ФК "Арсенал-3" Антона Мартынсковского (сейчас играет в мини клубе "Луч"). В пресс-службе УМВД подтвердили, что футболист ушел из дома 6 января без документов, и больше его никто не видел. Телефон Антон также забыл дома. О его розыске в полицию обратились родственники.

Тело сбитого поездом мужчины было обнаружено 6 января, но опознали погибшего только 9 января. В полиции считают, "есть достаточные основания полагать, что погибший и есть разыскиваемый футболист".

К слову, в то же утро 6 января на станции "Криволучье" был обнаружен еще один мужчина, попавший под поезд. Он был госпитализирован в Ваныкинскую больницу Тулы. В правоохранительных органах предполагают, что мужчины попали под разные составы.

В настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий. Обстоятельства случившегося уточняются.

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