На хабаровчанина завели дело после стрельбы по жилому дому

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обстрелявшего из охотничьего ружья жилой дом.

В пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю сообщили, что информация о происшествии поступила в дежурную часть от жительницы одного из домов на улице Карла Маркса. По словам женщины, неизвестные выстрелили в окно ее кухни. На место ЧП немедленно был направлен наряд.

Полицейские выяснили, что выстрел был сделан с балкона дома напротив. Однако задержать хулиганов по горячим следам не удалось: к приезду правоохранителей они успели скрыться. Во время обыска в квартире были найдены патрон и пневматическое ружье.

Личность стрелка удалось установить. Им оказался 51-летний хабаровчанин. На его имя зарегистрированы четыре единицы оружия, причем сроки лицензий на них истекли еще в прошлом году.

Подозреваемый сам явился в полицию и сознался в преступлении. Мужчина рассказал, что распивал спиртные напитки в компании родственников, и у него возникла мысль выстрелить с балкона в воздух. Один из выстрелов случайно попал в окно соседнего дома.

Охотничий карабин, из которого стрелял хулиган, полицейские изъяли.