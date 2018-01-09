На Хабаровский край обрушится снежный циклон

Ухудшение погоды ожидается в Хабаровском крае из-за надвигающегося циклона.

По информации синоптиков, во вторник в трех районах края - Советско-Гаванском, Ванинском и районе имени Лазо - ожидается снегопад, метель и сильный ветер. На побережье Татарского пролива его порывы могут достигать 25 метров в секунду.

В краевом ГУ МЧС предупреждают, что непогода может привести к аварийным ситуациям на объектах энергетики и обрывам линий электропередачи. Кроме того, на трассах Хабаровск - Владивосток и Лидога - Ванино возможно появление снежного наката и заносов.

Спасатели рекомендуют жителям не выезжать за пределы населенных пунктов во время прохождения циклона.