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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Командорах произошло землетрясение

Текст: Юлия Гарднер

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи близ Командорских островов в Тихом океане.

В Петропавловске-Камчатском произошло ощутимое землетрясение

Как сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, сейсмособытие, эпицентр которого находился на глубине 58 километров, произошло во вторник утром. Расстояние до ближайшего населенного пункта, села Никольского на острове Беринга, составляло 155 километров.

По данным регионального ГУ МЧС, жители края подземных толчков не ощутили. Жертв, разрушений и угрозы возникновения цунами нет.

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