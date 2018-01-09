Обрушившийся на Сахалин циклон нарушил междугороднее автобусное сообщение на юге острова. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

- С полудня отменены рейсы автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск, Углегорск и Макаров, - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели просят автолюбителей без крайней необходимости не выезжать на личном транспорте на дороги, где было ограничено движение, и заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.

По данным синоптиков, сегодня непогода будет бушевать в южных районах - Долинском, Макаровском, Анивском, Корсаковском, Невельском и Холмском, а также в Южно-Сахалинске. Там ожидаются обильные снегопады и метели. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

В Татарском проливе уже разыгрался шторм. Паромная переправа Ванино - Холмск, связывающая остров с материком, закрыта до улучшения погодных условий.