В Нижнем Новгороде произошел пожар на лесохимическом заводе

На территории ОАО "Оргсинтез" в Канавинском районе Нижегородской области произошел пожар. Об этом сообщается на сайте экстренной службы региона.

Около 13 часов в Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС России по региону поступило сообщение о пожаре на лесохимическом заводе.

- Произошло загорание смолы и оборудования в корпусе первичной обработки сырья на втором этаже двухэтажного кирпичного здания с мягкой рубероидной крышей с размерами в генплане 75 на 15 метров. Зимой оно не эксплуатируется, - рассказал старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области Алексей Карпович. - Предварительная площадь пожара составила 300 квадратных метров.

В тушении пожара и ликвидации последствий были задействованы 83 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС России - 52 человека и 14 единиц техники.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.