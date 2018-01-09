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09.01.2018 11:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Директор сгоревшей в Сибири обувной фабрики попытался бежать за границу

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Трое фигурантов дела о крупном пожаре на обувной фабрике в Искитимском районе Новосибирской области отправлены под домашний арест. Как рассказала "РГ" помощник Искитимского межрайонного прокурора Ксения Кузнецова, один из обвиняемых попытался улететь за границу, однако скрыться от следствия ему не удалось.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Тюменской области
В Тюмени задержан подозреваемый в поджоге девятиэтажки

- Директора предприятия сняли с самолета. Ввиду того, что он намеревался покинуть страну, сторона обвинения поддержала ходатайство следствия о заключении его под стражу. Еще двое обвиняемых пытались предотвратить последствия пожара, помогали в поиске пропавших на территории фабрики. Учитывая эти и другие обстоятельства, прокуратура настаивала на их домашнем аресте. В итоге эта мера пресечения была избрана в отношении всех троих фигурантов, - уточнила Ксения Кузнецова.

Она также отметила, что проверка соблюдения миграционного законодательства продолжается, однако уже можно говорить о кое-каких нестыковках. В частности, несколько мигрантов из числа погибших прибыли в Новосибирскую область накануне новогодних праздников и только 9 января должны были зарегистрировать факт своего пребывания в России. Однако на работу вышли за несколько дней до этого.

По данным регионального Следственного управления СК, 65-летнему собственнику участка и расположенных на нем помещений предъявлено обвинение по статье УК о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. 27-летний директор и учредитель предприятия, а также 40-летний исполнительный директор обвиняются в нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
В Иркутской области при пожарах погибли семь человек

В ведомстве также рассказали, что производственный цех, где утром 4 января произошло возгорание, не был оборудован автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализацией. В итоге обувная фабрика, проработавшая в поселке Чернореченском более трех лет, выгорела на площади свыше 1,7 тысячи квадратных метров. Среди погибших был один россиянин, еще двое граждан Республики Киргизия, остальные семь человек приехали на заработки из Китая.

В рамках расследования уголовного дела были допрошены все работники фабрики, проводятся пожарно-техническая, химическая, молекулярно-генетические и судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, изъята необходимая документация. Напомним, ранее в ГУ МЧС по Новосибирской области заявили о том, что здание, где было организовано производство обуви и хранение готовой продукции, эксплуатировалось в нарушение требований российского законодательства.

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